Суд взыскал с бизнесмена Эльбека Сафаева 5,7 млн рублей зарплаты, полученной в СИЗО

Арбитражный суд РТ взыскал с известного татарстанского бизнесмена Эльбека Сафаева 5,7 млн рублей заработной платы, которая была ему начислена как генеральному директору холдинговой компании «Инвэнт» во время нахождения в СИЗО. Этого потребовал конкурсный управляющий банкротящейся компании Андрей Соломонов.

Сафаев был задержан 10 октября 2018 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Уже на следующий день ему было предъявлено обвинение. Затем он был арестован.

С 15 февраля по 31 июля 2017 года его зарплата составляла 100 тыс. рублей в месяц, а с 1 августа того же года она увеличилась до 500 тыс. рублей. Такое решение было принято участниками общества. Сам Сафаев пояснял, что повышение оплаты его труда было вызвано тем, что он фактически управлял всей группой компаний «Инвэнт».

Суд пришел к выводу, что банковские перечисления в адрес Сафаева с назначением «заработная плата», начиная с 9 ноября 2018 года, были не обоснованы. Эти средства с него предписано взыскать и возвратить в конкурсную массу ХК «Инвэнт».

«Если к работнику применена мера пресечения (например, заключение под стражу и тому подобное), в связи с которой он не может продолжать свою трудовую деятельность, то у работодателя нет обязанности платить ему заработную плату. Согласно Трудовому кодексу она представляет собой вознаграждение за труд. То есть он не может получить ни оплату по трудовом договору, ни средний заработок: это не предусмотрено законом», — отметил «Татар-информу» заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев.

«Вот если бы он находился под домашним арестом и продолжал трудиться в это время дистанционно, тогда другое дело», — говорит он.

ХК «Инвэнт» с 2008 года занималась выпуском оборудования и комплектующих для сетевого хозяйства. В Татарстане в то время шла его активная модернизация. В состав холдинга входило десять компаний, так или иначе связанных с производством и продажей электротехнической продукции: «Инвэнт-электро», «Уруссинский электромеханический завод, «Таткабель», «Таттеплоизоляция», Заинский завод металлоконструкций и другие.

В 2014—2015 годах предприятия группы «Инвэнт» получили в Москве подряды более чем на 3,1 млрд рублей. В 2016 году инвестором ГК стало «Интер РАО Капитал». Некоторое время группу компаний «Инвэнт» возглавлял Эльбек Сафаев — выходец из «Татэнерго». В августе 2019 года был осужден на 2,5 года по обвинению в покушении на взятку.