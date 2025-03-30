Суд взыскал с дроппера 180 тысяч, похищенных у жительницы Черемшанского района РТ

В Черемшанском районе суд взыскал с дроппера 180 тысяч рублей, переведенных местной жительницей под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Жительница района получила звонок от неизвестных лиц, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили женщине, что на ее имя кто-то пытается незаконно оформить кредит на сумму 300 тысяч рублей. Она поддалась на уговоры и перевела 180 тысяч рублей на якобы «безопасный счет», который оказался ловушкой мошенников.

Следствие установило, что банковская карта, использованная для перевода денег, принадлежала 19-летней девушке из Новосибирска. Она оказалась замешана в преступлении, передав свою карту злоумышленникам.

Прокуратура Черемшанского района обратилась в суд с иском против девушки-дроппера, требуя вернуть украденную сумму. Суд поддержал позицию надзорного органа и постановил взыскать с обвиняемой 180 тысяч рублей.