Суд взыскал полмиллиона в пользу мальчика, на которого упал шкаф в челнинском магазине

Как установила прокуратура, 9 июня 2017 года в мебельном магазине «Сэлдом» на проспекте Мира в Челнах на 5-летнего мальчика упал шкаф. Ребенок получил тяжелые травмы.

Надзорное ведомство начало проверку и обратилось в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в миллион рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав в пользу ребенка полмиллиона рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.