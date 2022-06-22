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Ру Тат
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Происшествия
22 июня 2022  09:52
Павел Климчак

Суд взыскал полмиллиона в пользу мальчика, на которого упал шкаф в челнинском магазине

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Как установила прокуратура, 9 июня 2017 года в мебельном магазине «Сэлдом» на проспекте Мира в Челнах на 5-летнего мальчика упал шкаф. Ребенок получил тяжелые травмы.

Надзорное ведомство начало проверку и обратилось в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в миллион рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав в пользу ребенка полмиллиона рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #ребенок пострадал
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