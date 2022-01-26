Суд вынесет штраф 9 казанцам, которые попались полицейским в трамвае без QR-кода

Сегодня в утренний час пик в казанском электротранспорте выявили 11 пассажиров без QR-кода: из них семь нарушителей обнаружили в трамваях и троллейбусах и ещё четверых не пустили в метро.

Кроме того, обнаружили 57 пассажиров без масок. Из них 37 надели маску после замечания, остальные покинули салон общественного транспорта.

Со 2 декабря сотрудники МУП «Метроэлектротранс» вместе с полицейскими регулярно проводят проверки в общественном транспорте на наличие QR-кода у пассажиров. Выборочно проверяются трамвайные и троллейбусные маршруты. Так, с 20 по 25 января на 9 пассажиров трамваев №5 и 5а составили протокол за проезд без QR-кода. После рассмотрения материала суд назначит нарушителям штраф.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о вакцинации, перенесённой болезни или медотводе.