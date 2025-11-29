Суд вынес приговор жительнице Казани, которая продавала несуществующие квартиры

В Казани суд вынес приговор местной жительнице, которая обманула людей на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Татарстана, женщина совершила несколько преступлений. Она взяла в долг 500 тысяч рублей у знакомого мужчины, пообещав вернуть, но не вернула.

Кроме того, жительница Казани обманула другую женщину на 1,3 миллиона рублей, пообещав продать ей квартиру в ЖК «Новый горизонт», которой у нее не было. Еще одного жителя Казани она обманула на 700 тысяч рублей по той же схеме — предложила купить несуществующую квартиру.

Женщина не признала свою вину, но суд ее признал виновной. Ее приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии.