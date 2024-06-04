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Суд вынес приговор туроператору, обманувшему несколько десятков казанцев
Приволжский суд Казани признал главу туристической фирмы «Касатка Тревел» Диану Фаттяхову виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
«Признать виновной и назначить назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет», – приговорил судья.
Также суд удовлетворил гражданские иски к Фаттяховой на общую сумму в шесть миллионов рублей.
По версии следствия, в 2021 году Фаттяхова, будучи главой турфирмы, обещала клиентам поездки за границу. Однако в какой-то момент она перестала оказывать туристические услуги и начала забирать деньги себе. Таким образом она обманула 49 человек, в числе которых были и жители Казани. Сумма причиненного ущерба составила шесть миллионов рублей.
В последнем слове Фаттяхова сообщила, что беременна и попросила дать ей возможность родить на воле. Также она отметила, что не сможет вернуть деньги, находясь в заключении, поэтому попросила дать ей возможность отработать.
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