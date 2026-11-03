Суд вынес приговор татарстанским участникам крупной даркнет-наркоплощадки Hydra

Сегодня в Верховном суде Татарстана огласили приговор тринадцати участникам крупнейшей площадки для торговли наркотиками Hydra, которые действовали на территории республики. Ранее основатель площадки, Станислав Моисеев, был приговорен к пожизненному заключению Московским областным судом.

Сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто 4 секретных нарколаборатории: в Нижнекамске, Бузулукском районе Оренбургской области, в Мелекесском районе Ульяновской области, в Истринском районе Удмуртии. На складе под Самарой было обнаружено 80 кг готовых наркотиков и полторы тонны сырья для их изготовления.

Дело тринадцати участников татарстанского картеля начали рассматривать еще в 2024 году. Сегодня Верховный суд признал их виновными и приговорил: Олега Безуглого к 19 годам строгого режима, Михаила Давыдова к 18 годам строгого режима, Викторию Карабинович к 11 годам общего режима, Анастасию Крюкову к 12 годам общего режима, Ильдара Маликова к 13 годам строгого режима, Константина Миняйло к 17,5 годам строгого режима, Фирзара Назмиев к 13 годам строгого режима, Олега Окина к 17 годам строгого режима, Дмитрия Пирогова к 18 годам строгого режима, Антона Релкина к 17,6 годам строгого режима, Тагира Хаева к 20 годам особого режима, Альберта Якупова к 15,6 годам строгого режима, Тимура Якупова к 17 годам строгого режима.

Также всем были назначены штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн.