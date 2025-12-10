Суд вынес приговор татарстанцу, который во время драки забил друга до смерти

В Татарстане суд вынес приговор мужчине, который убил своего знакомого во время драки.

По версии следствия, мужчина вместе с 67-летним знакомым приехал на рыбалку в Камско-Устьинский район. Ночью 8 сентября мужчины выпивали, и между ними началась драка.

Татарстанец несколько раз ударил друга палкой по голове. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.