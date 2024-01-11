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Суд вынес приговор пьяному водителю из РТ, по вине которого пострадала его супруга
Суд признал жителя Агрызского района виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В начале июля 2023 года пьяный мужчина сел за руль Chevrolet Lanos, в котором также находились его супруга и теща. На улице Совхозной в Агрызе он проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке и продолжил движение, но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП супруга получила тяжелые травмы. Свою вину мужчина признал.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.
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