news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 января 2024 16:56

Суд вынес приговор пьяному водителю из РТ, по вине которого пострадала его супруга

Скопировать ссылку

Суд признал жителя Агрызского района виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале июля 2023 года пьяный мужчина сел за руль Chevrolet Lanos, в котором также находились его супруга и теща. На улице Совхозной в Агрызе он проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке и продолжил движение, но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП супруга получила тяжелые травмы. Свою вину мужчина признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100