Суд вынес приговор пьяному водителю из РТ, по вине которого пострадала его супруга

Суд признал жителя Агрызского района виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале июля 2023 года пьяный мужчина сел за руль Chevrolet Lanos, в котором также находились его супруга и теща. На улице Совхозной в Агрызе он проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке и продолжил движение, но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП супруга получила тяжелые травмы. Свою вину мужчина признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.