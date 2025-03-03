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Происшествия 3 марта 2025 19:29

Суд вынес приговор по делу украинских пилотов, планировавших теракты в России

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Военный суд приговорил к 22 и 26 годам лишения свободы украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые планировали организацию терактов на объектах топливно-энергетического комплекса России.

По решению суда Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, а 18 лет – в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому – 1,6 миллиона рублей.

По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.

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