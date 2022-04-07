Суд вынес приговор по делу о хищении 95 млн в КНИТУ-КАИ

Вахитовский суд Казани вынес приговор по громкому делу о хищении 95 млн рублей в КНИТУ-КАИ. Об этом «Татар-информу» сообщил защитник одного из подсудимых Всеволод Добрынин.

По словам адвоката, его подзащитный, экс-проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев, был признан виновным за пособничество в мошенничестве, однако обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было исключено как излишне вмененное.

В итоге суд приговорил Гуреева к 3 годам 9 месяцам лишения свободы. Время, которое он провел под домашним арестом, было зачтено в срок отбывания наказания, поэтому в колонию Гуреев не отправится.

Марат Галеев, экс-директор фирмы «Нур-тех», получил 6 лет колонии общего режима. Суд также зачел период его содержания в СИЗО и освободил Галеева от отбывания наказания.

Загир Исрафилов, экс-руководитель группы компаний «Нур», был приговорен к 6,5 годам колонии. Он оказался единственным из трех подсудимых, кто будет отбывать наказание в колонии. Срок нахождения его под арестом не превысил назначенного судом наказания.

Напомним, по версии следствия, трое подсудимых похитили 95 млн рублей, выделенные для исполнения госконтракта 2011 года между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ, – часть суммы украли путем фиктивного трудоустройства сотрудников «Нур-теха» в вуз, другую часть путем выдачи за оригинальную разработку китайской технологии и оборудования.

Вину никто из фигурантов дела не признал. При этом госконтракт числится исполненным с 2013 года, а КНИТУ-КАИ и МОН РФ претензий к обвиняемым не имеют.