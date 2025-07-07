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Происшествия 7 июля 2025 09:32

Суд вынес приговор мошеннице, которая продала татарстанцу несуществующий товар

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В Татарстане суд вынес приговор 28-летней жительнице Ростовской области, которую признали виновной по статье «Мошенничество».

Как сообщает прокуратура Татарстана, девушка разместила на популярном сайте объявлений ложную информацию о продаже вакуумного шприца за 250 тыс. рублей.

Покупатель, введенный в заблуждение о наличии товара, перевел на указанный мошенниками счет деньги, которые потом девушка сняла в банкомате и похитила.

Свою вину она признала полностью. Материальный ущерб возмещен частично – мужчине вернули 100 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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