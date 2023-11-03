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Суд вынес приговор казанцу, помогавшему банковским мошенникам обналичивать деньги
Прокуратура Авиастроительного района Казани поддержала гособвинение в отношении 21-летнего парня. Его признали виновным в пособничестве в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что в 2022 году парень предоставлял телефонным мошенникам свой банковский счет, куда поступали деньги обманутых жителей. Затем он их обналичивал, оставлял себе процент за «услуги», а остальное передавал аферистам.
Таким образом, через его банковский счет было обналичено более 3,4 млн рублей.
В итоге суд приговорил парня к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
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