news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 марта 2022  15:54
Павел Климчак

Суд вынес приговор казанцам, которые похитили спортинвентарь из магазина на 300 тысяч

news_top_970_100

Как было установлено в суде, с января 2019 года по июль 2020 года восемь жителей Казани, четверо из которых были работниками охранного предприятия, похитили товары из двух спортивных магазинов на сумму более 314 тысяч рублей.

Кроме того, один из них также обвинялся в приобретении и хранении марихуаны массой почти 47 граммов.

Было возбуждено уголовное дело, свою вину подсудимые не признали. Тем не менее ущерб по уголовному делу был возмещен в полном объеме.

Суд приговорил пятерых подсудимых к колонии общего режима на сроки от двух лет и восьми месяцев до трех лет. Еще троим назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

#кража #приговор суда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное