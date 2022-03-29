Суд вынес приговор казанцам, которые похитили спортинвентарь из магазина на 300 тысяч

Как было установлено в суде, с января 2019 года по июль 2020 года восемь жителей Казани, четверо из которых были работниками охранного предприятия, похитили товары из двух спортивных магазинов на сумму более 314 тысяч рублей.

Кроме того, один из них также обвинялся в приобретении и хранении марихуаны массой почти 47 граммов.

Было возбуждено уголовное дело, свою вину подсудимые не признали. Тем не менее ущерб по уголовному делу был возмещен в полном объеме.

Суд приговорил пятерых подсудимых к колонии общего режима на сроки от двух лет и восьми месяцев до трех лет. Еще троим назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.