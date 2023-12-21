Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Суд вынес приговор экс-министру Абызову по делу о хищении 4 млрд рублей
Преображенский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей бывшего министра правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег, передает ТАСС.
«Назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей», — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.
По данным следствия, в 2012-2014 годах Абызов, являясь владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у «Сибэко» и РЭС. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж.
Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018-го, когда эту должность упразднили. Его задержали в марте 2019 года, с тех пор бывший министр находился в СИЗО. Вместе с ним по этому делу проходили 11 фигурантов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников