Суд вынес приговор экс-министру Абызову по делу о хищении 4 млрд рублей

Преображенский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей бывшего министра правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег, передает ТАСС.

«Назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей», — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.

По данным следствия, в 2012-2014 годах Абызов, являясь владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у «Сибэко» и РЭС. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж.

Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018-го, когда эту должность упразднили. Его задержали в марте 2019 года, с тех пор бывший министр находился в СИЗО. Вместе с ним по этому делу проходили 11 фигурантов.