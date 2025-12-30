Суд вынес приговор двум предпринимателям за хищение более 500 млн рублей у Минобороны

Двое фигурантов дела о хищении свыше 500 млн рублей при исполнении гособоронзаказа получили реальные сроки лишения свободы, пишет ТАСС.

Суд вынес приговор руководителю ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрию Левченко и генеральному директору ООО «Сибай» Андрею Грунину. Левченко назначено 8 лет колонии общего режима, Грунину — 5 лет колонии общего режима. Оба также оштрафованы на 500 тыс. рублей. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2022–2023 годах Минобороны заключило с компаниями «РНГС Капитал», «Сибай» и рядом других организаций контракты на услуги и поставки на сумму более 1,3 млрд рублей. Ответственность за исполнение договоров лежала на руководителях коммерческих структур.

По версии следствия, Левченко, Грунин и их соучастники предоставляли заведомо ложные сведения о стоимости работ, что позволило им похитить более 500 млн рублей бюджетных средств.