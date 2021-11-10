Суд вынес приговор челнинцу, зарубившему топором возлюбленного бывшей жены

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу Алмаза Маликова. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве возлюбленного его бывшей жены. Ближайшие 10 лет он проведет в колонии строгого режима.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Как удалось установить суду, в сентябре 2020 года мужчина напал на свою экс-супругу и ее нового избранника прямо на улице. Он натравил на соперника собаку, повалил его на землю и зарубил топором. От многочисленных травм мужчина скончался на месте.

По версии следствия, поводом для страшной расправы стали напряженные отношения Алмаза с Айгуль Маликовой, с которой он был в разводе уже два года. Девушка и ее новый возлюбленный Егор Бобенко даже обращались в полицию с заявлением об угрозе убийством.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Но уже на следующий день после обращения в правоохранительные органы Маликов подкараулил молодую пару на улице и напал с топором.

Расправившись с соперником, преступник кинулся за Айгуль, однако она успела забежать в фойе медцентра и спаслась от преследователя.

Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям за угрозу убийством, убийство с особой жестокостью, покушение на убийство и причинение легкого вреда здоровью. Свою вину мужчина признал лишь частично.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 19,5 лет в колонии строгого режима. Об этом агентству сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конечном итоге суд встал на сторону гособвинителя и отправил Маликова в колонию строгого режима на 10 лет.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинец, зарубивший топором возлюбленного экс-супруги, был признан вменяемым.