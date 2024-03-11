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Суд вынес приговор 21-летнему казанцу, спонсировавшему ИГ*
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 21-летнему жителю Казани. Его признали виновным в финансировании терроризма. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Установлено, что с мая по октябрь 2020 года парень переводил деньги в Сирию с целью оказания финансовой помощи боевикам международной террористической организации «Исламское государство»*.
Спустя некоторое время мужчину поймали, было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма».
В итоге казанца приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.
*Решением ВС РФ от 29 октября 2014 года признана террористической организацией, и ее деятельность на территории РФ запрещена.
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