Суд вынес приговор 21-летнему казанцу, спонсировавшему ИГ*

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 21-летнему жителю Казани. Его признали виновным в финансировании терроризма. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Установлено, что с мая по октябрь 2020 года парень переводил деньги в Сирию с целью оказания финансовой помощи боевикам международной террористической организации «Исламское государство»*.

Спустя некоторое время мужчину поймали, было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма».

В итоге казанца приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.

*Решением ВС РФ от 29 октября 2014 года признана террористической организацией, и ее деятельность на территории РФ запрещена.