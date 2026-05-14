news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 14 мая 2026 09:15

Суд выдворил уроженца Таджикистана из РФ за отказ от медосвидетельствования в РТ

Читайте нас в
Телеграм

Уроженца Таджикистана выдворили из страны за отказ пройти медицинское освидетельствование в Челнах.

Инцидент произошел 4 марта 2026 года в поселке ГЭС. Полицейские потребовали от иностранца пройти медосвидетельствование. Они заподозрили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения: наблюдались характерные признаки – неустойчивость позы, шаткость походки, нарушение речи и т.д. Задержанный требование полиции выполнить отказался. Было также установлено, что мужчина является лицом без гражданства.

Суд назначил иностранцу пять судок административного ареста, а также постановил принудительно выдворить его за пределы Российской Федерации.

#медосвидетельствование #Таджикистан #суд Набережных Челнов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

13 мая 2026
Врач-инфекционист объяснил причину высокой смертности от хантавируса Андес

Врач-инфекционист объяснил причину высокой смертности от хантавируса Андес

13 мая 2026
Новости партнеров