Суд выдворил уроженца Таджикистана из РФ за отказ от медосвидетельствования в РТ

Уроженца Таджикистана выдворили из страны за отказ пройти медицинское освидетельствование в Челнах.

Инцидент произошел 4 марта 2026 года в поселке ГЭС. Полицейские потребовали от иностранца пройти медосвидетельствование. Они заподозрили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения: наблюдались характерные признаки – неустойчивость позы, шаткость походки, нарушение речи и т.д. Задержанный требование полиции выполнить отказался. Было также установлено, что мужчина является лицом без гражданства.

Суд назначил иностранцу пять судок административного ареста, а также постановил принудительно выдворить его за пределы Российской Федерации.