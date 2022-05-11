Суд выбрал присяжных для рассмотрения дела казанца, в квартире которого загорелся порох

Верховный суд Татарстана сформировал коллегию присяжных по делу Эрика Нуреева, устроившего пожар в жилом доме по улице Батыршина в апреле прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил его защитник Эрик Валеев.

«Всех присяжных уже отобрали, с понедельника стартует рассмотрение дела», – рассказал адвокат.

О рассмотрении дела коллегией присяжных ходатайствовал сам обвиняемый во время прошлого заседания суда. На нем же ему продлили арест. По решению суда Нуреев остался в СИЗО до 10 сентября.

Напомним, по версии следствия, 29 апреля 2021 года сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Нуреева. Они обнаружили порох, патроны различного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.

Полицейские вынесли изъятые вещества в подъезд, после чего Нуреев, как утверждает следствие, поджог их и устроил пожар. Сам мужчина после задержания выдвигал другую версию, якобы взрывоопасные вещества он мог случайно задеть ногой, что могло стать причиной возгорания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из жилого дома из-за пожара эвакуируют жильцов. Вскоре выяснилось, что возгорание произошло из-за пороха в квартире одного из жильцов. Мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». Вскоре Советский суд Казани избрал ему меру пресечения.