Общество 11 марта 2026 12:21

Суд встал на сторону жительницы Казани, уволенной под психологическим давлением

Шестой кассационный суд общей юрисдикции поддержал решение о восстановлении на работе сотрудницы банка из Татарстана, которую уволили под психологическим давлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В 2024 году женщина написала заявление об увольнении из «Банка жилищного финансирования» по собственному желанию. При этом она указала, что приняла такое решение «из-за угроз увольнения, провокаций на работе, психологического давления и дискриминации по гендерному признаку».

Позже женщина обратилась в Приволжский районный суд Казани, заявив, что написала заявление под давлением. Суд признал увольнение незаконным, восстановил ее в должности и взыскал с работодателя около 670 тысяч рублей зарплаты и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Верховный суд Татарстана позже увеличил сумму выплаты почти до 778 тысяч рублей.

Работодатель попытался обжаловать решение, однако кассационный суд в Самаре оставил судебные акты без изменений.

