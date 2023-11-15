Суд во Франции выдал ордер на арест Президента Сирии Башара Асада

Президент Сирии Башар Асад

Фото: kremlin.ru

Суд в Париже выдал ордер на арест Президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году. Об этом со ссылкой на источники сообщают Agence France-Presse и газета Le Parisien.

Помимо сирийского лидера, обвинения по этому делу выдвинуты против его брата Махера Асада, командующего Республиканской гвардией.

Кроме того, выданы ордеры на арест Гасана Аббаса, директора отделения 450 Центра научных изысканий и исследований (CERS), который страны Запада подозревают в причастности к разработке химоружия, и Бассама аль-Асада, руководителя Службы безопасности Президента Сирии.

Против Башара Асада и трех его генералов выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности и в соучастии в военных преступлениях. Официальный Дамаск пока не прокомментировал эту информацию.

Государства Запада, в том числе Соединенные Штаты, не раз обвиняли режим Асада в применении химического оружия во время гражданской войны в Сирии, которая продолжается с 2011 года. Власти в Дамаске отрицали причастность к этим атакам. Россия, которая с 2015-го проводит военную операцию в Сирии, называла данные об использовании боевых отравляющих веществ сфабрикованными, отмечает РБК.

Один из самых известных случаев применения химического оружия имел место в августе 2013 года в Восточной Гуте — пригороде Дамаска, который тогда удерживала вооруженная оппозиция. В результате погибли от 300 до 1700 человек. После этого США предупредили, что если химическое оружие будет применено вновь, американские войска могут вмешаться в конфликт (тогдашний Президент Штатов Барак Обама использовал оборот «красная линия»).

В свою очередь Россия предложила поэтапный план ликвидации сирийского химического оружия, который был одобрен Советом Безопасности ООН. Сирия присоединилась к Конвенции о запрете химического оружия. В июне 2014 года Организация по запрещению химического оружия отчиталась о вывозе последней партии химоружия с сирийской территории. Впрочем, сообщения о новых случаях применения боевых ОВ поступали и позже.