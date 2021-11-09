Суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-замглавы МЧС РТ из-за несоответствий в гособвинении

Советский суд Казани постановил вернуть в Генпрокуратуру РФ уголовное дело бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух его подчиненных Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева.

Основанием стало несоответствие сумм ущерба в обвинительном заключении, которое оглашалось несколько заседаний подряд. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

По мнению судьи, общая сумма ущерба, оглашенная в обвинительном заключении – 133 млн рублей – не совпадает с суммой ущерба, которая вменяется каждому подсудимому в частности.

Кроме того, вопросы у судьи вызвала и разница в сроках совершения преступления: согласно гособвинению, группа с организатором действовали с 2013 года, а Насибуллину предъявлено обвинение только с 2014 года.

Все подсудимые, которые, к слову, не признают вины, а также их адвокаты настаивали на возврате дела в прокуратуру. Потерпевшая по делу также не выступила против. Не согласились с решением судьи только прокуроры.

Так или иначе, Насибуллин и Зиннатуллин продолжат находиться в СИЗО, Гимадиев же останется под домашним арестом.