news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 апреля 2022  16:45
Павел Климчак

Суд вернул прокурору дело по взрыву цистерны на Малой нефтяной компании Татарстана

news_top_970_100

Сармановский районный суд Татарстана вернул прокурору уголовное дело, возбужденное на экс-замначальника участка по техвопросам и промышленной безопасности Малой нефтяной компании Татарстана после взрыва цистерны на территории компании. Об этом сообщается на сайте суда.

В результате взрыва погибли два человека. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». 

Как сообщил на своей странице в соцсетях адвокат обвиняемого Руслан Нагиев, суд установил ряд процессуальных нарушений органов следствия, которые исключают возможность рассмотрения дела.

#Уголовное дело #суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100