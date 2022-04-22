Суд вернул прокурору дело по взрыву цистерны на Малой нефтяной компании Татарстана

Сармановский районный суд Татарстана вернул прокурору уголовное дело, возбужденное на экс-замначальника участка по техвопросам и промышленной безопасности Малой нефтяной компании Татарстана после взрыва цистерны на территории компании. Об этом сообщается на сайте суда.

В результате взрыва погибли два человека. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как сообщил на своей странице в соцсетях адвокат обвиняемого Руслан Нагиев, суд установил ряд процессуальных нарушений органов следствия, которые исключают возможность рассмотрения дела.