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Происшествия 10 декабря 2024 17:03

Суд в Татарстане заочно арестовал воюющего на стороне ВСУ местного жителя

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Набережночелнинский суд заочно арестовал на 2 месяца местного жителя, участвующего в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также стал участником запрещенной в РФ экстремисткой организации «Правый сектор». Как указано в сообщении, в настоящее время фигурант дела «принимает активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции».

Мужчина находится в розыске. Суд постановил исчислять начало срока его содержания под стражей с момента экстрадиции на территорию России либо с момента фактического задержания на территории РФ.

#суд
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