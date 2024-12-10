Суд в Татарстане заочно арестовал воюющего на стороне ВСУ местного жителя

Набережночелнинский суд заочно арестовал на 2 месяца местного жителя, участвующего в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также стал участником запрещенной в РФ экстремисткой организации «Правый сектор». Как указано в сообщении, в настоящее время фигурант дела «принимает активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции».

Мужчина находится в розыске. Суд постановил исчислять начало срока его содержания под стражей с момента экстрадиции на территорию России либо с момента фактического задержания на территории РФ.