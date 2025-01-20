Суд в Татарстане взыскал с дроппера деньги, похищенные у пенсионерки

Суд в Алексеевском районе взыскал с дроппера 380 тысяч рублей, переведенные пожилой пенсионеркой под влиянием мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В мае 2024 года 67-летняя жительница Алексеевского района стала жертвой мошенников, сообщивших ей о якобы утечке её паспортных данных. Под их давлением она перевела 350 тысяч рублей на предложенный ими «безопасный» счет. В результате расследования был установлен 19-летний житель Зеленодольского района, предоставивший свою карту для перевода денег.

По решению суда, он обязан вернуть женщине сумму ущерба вместе с процентами – свыше 380 тысяч рублей.