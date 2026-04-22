Суд в Татарстане вынес приговор отцу, сын которого попал в аварию на купленном им мопеде

Суд признал виновным отца малолетнего водителя из Кайбицкого района в вовлечении детей в заведомо опасные действия. Его сын-подросток попал в аварию, управляя мопедом, сообщает прокуратура РТ.

«Признать виновным и назначить штраф – 55 тысяч рублей», – сказал судья.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом ДТП и завершении расследования по нему. По версии следствия, в 2024 году мужчина купил мопед и передал его своему сыну для езды. Подросток постоянно совершал административные правонарушения на дорогах и игнорировал правила дорожного движения. Летом 2025 года он получил тяжелые травмы после того, как выехал на дорогу в одном из населенных пунктов, нарушил правила и столкнулся сразу с двумя автомобилями, включая «КАМАЗ».

Отец подростка вину признал полностью.