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Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за блокирование входа в парламент
коактивистка Грета Тунберг по решению окружного суда Стокгольма получила штраф в размере 6 тыс. крон ($550) за акцию в защиту климата, в ходе которой она и другие участники блокировали вход в парламент, передает ТАСС.
В марте стокгольмская полиция два дня подряд силой уводила экоактивистку и еще несколько человек, собиравшихся на акцию в защиту климата и блокировавших входы в парламент. Активисты садились возле здания и отказывались уходить.
По данным полиции, активисты не получали разрешения на проведение демонстрации и нарушали закон об общественном порядке.
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