Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за блокирование входа в парламент

коактивистка Грета Тунберг по решению окружного суда Стокгольма получила штраф в размере 6 тыс. крон ($550) за акцию в защиту климата, в ходе которой она и другие участники блокировали вход в парламент, передает ТАСС.

В марте стокгольмская полиция два дня подряд силой уводила экоактивистку и еще несколько человек, собиравшихся на акцию в защиту климата и блокировавших входы в парламент. Активисты садились возле здания и отказывались уходить.

По данным полиции, активисты не получали разрешения на проведение демонстрации и нарушали закон об общественном порядке.