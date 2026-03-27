27 марта 2026

Суд в США отклонил иск украинской теннисистки Леси Цуренко к WTA из-за допуска россиянок

Фото с сайта Раиса Татарстана

Федеральный судья Манхэттена Наоми Райс Бухвальд приняла решение об отклонении иска украинской теннисистки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка требовала запретить российским и белорусским теннисисткам участвовать в турнирах под эгидой организации.

В своем решении судья подчеркнула, что Цуренко не смогла предоставить убедительных доказательств того, что WTA обязана была вводить такие ограничения.

«Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия», — приводятся слова Бухвальд в US News.

Напомним, три года назад Цуренко не смогла завершить матч против Арины Соболенко, сославшись на паническую атаку. По словам теннисистки, проблемы со здоровьем возникли после разговора с руководителем WTA Стивом Саймоном, который встал на позицию защиты всех игроков независимо от их национальности.

Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

