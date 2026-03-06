news_header_top
Происшествия 6 марта 2026 15:34

Суд в Самаре утвердил сроки виновным в массовом отравлении «Мистером сидром»

Самарский областной суд оставил в силе приговор фигурантам дела о массовом отравлении напитком «Мистер сидр». Апелляционные жалобы Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна оставлены без удовлетворения.

Ранее Красноглинский районный суд признал их виновными в производстве опасного напитка. Гусейнов получил 9 лет колонии общего режима, Айрапетян – 8 лет.

Следствие установило, что в 2023 году они организовали выпуск сидра, используя вместо безопасного сырья метиловый спирт. Из него было изготовлено около 48 тысяч литров напитка, из которых более 30 тысяч литров поступили в продажу под марками «Мистер сидр» и «Лето сидр». В результате отравления погибли 50 человек.

Осужденные и их адвокаты просили смягчить наказание и изменить квалификацию преступления, однако суд посчитал приговор первой инстанции обоснованным и справедливым.

#Массовое отравление #приговор суда
