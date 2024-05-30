Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту до 24 июля

Кировский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей певцу Эдуарду Шарлоту почти на два месяца – до 24 июля, сообщает РИА Новости.

Артист обвиняется по трем статьям УК РФ: «Реабилитация нацизма», «Повреждение официального документа» и «Оскорбление чувств верующих».

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов после ряда провокационных антироссийских высказываний и публичного сожжения российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать на Украину.