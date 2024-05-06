Суд в Самаре приговорил сына замглавы МВД РФ к семи годам по делу о взятке

Сына заместителя главы МВД РФ, Дениса Зубова, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие во взяточничестве, сообщает ТАСС.

Другие фигуранты дела также получили свои приговоры: бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков приговорен к восьми годам колонии строгого режима и оштрафован на 36 млн рублей за дачу взятки. Игоря Карпова, бывшего президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара», признали виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорили к семи годам лишения свободы.

Зубова, Карпова и Ермакова арестовали в феврале 2022 года по решению суда. По версии следствия, они действовали в группе по предварительному сговору в интересах компании, занимающейся торговлей различными видами топлива. В ходе оперативного эксперимента они передали сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 18 млн рублей за защиту в коммерческой деятельности, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России по Самарской области.