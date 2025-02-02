Суд в РТ запретил выпускать торты марки «Гайлэм» из-за неполной информации о продуктах

В Арском районе суд запретил выпуск тортов марки «Гайлэм» без указания полного состава продуктов и даты их изготовления. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Решение было принято после того, как Роспотребнадзор обнаружил, что предприниматель не предоставлял всю необходимую информацию на упаковке товаров. В результате ведомство подало иск в Арский суд, который удовлетворил все требования.

Суд запретил выпускать торты без полной и достоверной информации, а также обязал обеспечить нанесение полной и достоверной информации о составе пищевой продукции и информации о дате производства.