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Происшествия 15 января 2025 16:15

Суд в РТ взыскал с исполкома компенсацию для ребенка, на которого напал бездомный пес

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Суд в Лениногорске взыскал с исполкома компенсацию для ребенка, на которого напала собака.

Осенью прошлого года на мальчика напала бездомная собака. В результате нападения ребенка с травмами госпитализировали.

На территории Лениногорского района обязанность по организации отлова бездомных животных возложена на исполком Лениногорского района.

По итогам проверки городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах ребенка и потребовала взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда.

Суд взыскал в пользу мальчика 55 тысяч рублей.

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