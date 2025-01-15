Суд в РТ взыскал с исполкома компенсацию для ребенка, на которого напал бездомный пес

Суд в Лениногорске взыскал с исполкома компенсацию для ребенка, на которого напала собака.

Осенью прошлого года на мальчика напала бездомная собака. В результате нападения ребенка с травмами госпитализировали.

На территории Лениногорского района обязанность по организации отлова бездомных животных возложена на исполком Лениногорского района.

По итогам проверки городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах ребенка и потребовала взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда.

Суд взыскал в пользу мальчика 55 тысяч рублей.