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Суд в РТ взыскал с исполкома компенсацию для ребенка, на которого напал бездомный пес
Суд в Лениногорске взыскал с исполкома компенсацию для ребенка, на которого напала собака.
Осенью прошлого года на мальчика напала бездомная собака. В результате нападения ребенка с травмами госпитализировали.
На территории Лениногорского района обязанность по организации отлова бездомных животных возложена на исполком Лениногорского района.
По итогам проверки городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах ребенка и потребовала взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда.
Суд взыскал в пользу мальчика 55 тысяч рублей.
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