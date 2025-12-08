Суд в РТ вынес приговор водителю иномарки, по вине которого в ДТП погибли двое детей

Верхнеуслонский районный суд вынес приговор местному жителю. Его осудили за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Трагедия произошла в июне на 767-м километре трассы М7. Мужчина за рулем автомобиля Nissan столкнулся с грузовиком Iveco, двигавшимся в том же направлении. В результате ДТП 3-летняя девочка, находившаяся в легковом автомобиле, погибла на месте, водитель Nissan и 9-летний мальчик были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спустя трое суток мальчик скончался в больнице.

Во время судебного разбирательства водитель иномарки полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения полного судебного следствия.

При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно, добровольно возместил причиненный ущерб, принес извинения потерпевшей стороне, имеет на иждивении малолетнего ребенка и страдает хроническими заболеваниями.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Однако суд счел возможным назначить наказание условно с трехлетним испытательным сроком.