Суд в РТ вынес приговор уснувшему за рулем водителю, по вине которого погибли люди

В Кайбицком районе вынесли приговор 21-летнему водителю Kia Rio за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 29 апреля на трассе М12. Из материалов дела следует, что автомобилист уснул за рулем и врезался в грузовик Sitrak.

В результате столкновения две пассажирки иномарки скончались на месте.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, после отбытия наказания он не сможет управлять транспортом еще два года.