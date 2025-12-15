news_header_top
Происшествия 15 декабря 2025 14:18

Суд в РТ оштрафовал инженера, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей

В Татарстане суд оштрафовал инженера, по вине которого рабочий погиб в траншее.

По версии следствия, 25 мая мужчина допустил сотрудника фирмы к работам по прокладке системы водоснабжения в селе Большие Болгояры в Апастовском районе РТ.

При этом стенки траншеи не имели откосов и креплений, несмотря на неустойчивое состояние грунта и наличие трещин. В результате рабочего засыпало землей и он скончался на месте.

Суд назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей.

