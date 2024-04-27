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Происшествия 27 апреля 2024 14:25

Суд в РТ обязал железнодорожника вернуть незаконно полученные выплаты «больничного»

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В Бугульме суд признал помощника машиниста виновным в мелком взяточничестве и обязал вернуть незаконно полученные выплаты по больничному листу. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2023 года мужчина передал взятку медику частной поликлиники «РЖД-Медицина» за незаконную выдачу ему листка нетрудоспособности.

По указанному больничному листку железнодорожник незаконно получил выплату из фонда обязательного медицинского страхования.

Камский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с помощника машиниста суммы незаконно полученной выплаты по больничному листу. Мировым судьей требования удовлетворены.

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