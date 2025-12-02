news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 14:10

Суд в РТ обязал «БэстХим» компенсировать ущерб от складирования отходов на частной земле

Читайте нас в
Телеграм
Суд в РТ обязал «БэстХим» компенсировать ущерб от складирования отходов на частной земле
Фото: rpn.gov.ru

В Татарстане было возбуждено дело о крупном мошенничестве в отношении компании «БэстХим», которая не выполнила обязательства по утилизации отходов. По материалам Волжско-Камского управления Росприроднадзора, действия предприятия нанесли окружающей среде ущерб на сумму 2,4 млрд рублей.

Компания заключила договор на утилизацию 81,2 тыс. тонн отходов V класса опасности, однако их вывезли и под видом рекультивации разместили на земельных участках местного жителя.

Решением Нижнекамского городского суда иск о возмещении вреда природе был удовлетворен в полном объеме. С компании и владельца участка постановлено взыскать ущерб в размере 2,4 млрд рублей.

#росприроднадзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025