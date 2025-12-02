Суд в РТ обязал «БэстХим» компенсировать ущерб от складирования отходов на частной земле

Фото: rpn.gov.ru

В Татарстане было возбуждено дело о крупном мошенничестве в отношении компании «БэстХим», которая не выполнила обязательства по утилизации отходов. По материалам Волжско-Камского управления Росприроднадзора, действия предприятия нанесли окружающей среде ущерб на сумму 2,4 млрд рублей.

Компания заключила договор на утилизацию 81,2 тыс. тонн отходов V класса опасности, однако их вывезли и под видом рекультивации разместили на земельных участках местного жителя.

Решением Нижнекамского городского суда иск о возмещении вреда природе был удовлетворен в полном объеме. С компании и владельца участка постановлено взыскать ущерб в размере 2,4 млрд рублей.