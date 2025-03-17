Суд в РТ не разрешил закрыть дело водителя, из-за которого в ДТП погибла девушка

Апастовский районный суд прекратил дело в отношении водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП, за примирением сторон.

Как сообщила Прокуратура Татарстана, мужчина превысил скорость и выехал на встречку. В результате ДТП погибла 25-летняя девушка. Районная прокуратура не согласилась с этим и обжаловала решение.

Родственники погибшей получили компенсацию, однако прокуратура настаивала на пересмотре дела.

Верховный суд Татарстана отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение.