Суд в России признал «Грузинский национальный легион»* террористической организацией

«Грузинский национальный легион»* признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организаций. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Указывается, что «Грузинский национальный легион»* является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку. Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения.

«Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по статье 359 “Наемничество” УК РФ, но и по статьям террористической направленности», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации «Грузинский национальный легион»*.

* Запрещенная в России террористическая организация