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Суд в России наложил арест на имущество сына Порошенко
Суд наложил арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России.
Как сообщают РИА Новости, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года.
Имуществом Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.
В июле этого года приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.
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