Суд в России наложил арест на имущество сына Порошенко

Суд наложил арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России.

Как сообщают РИА Новости, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года.

Имуществом Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.

В июле этого года приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.