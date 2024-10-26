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Происшествия 26 октября 2024 09:21

Суд в России наложил арест на имущество сына Порошенко

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Суд наложил арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России.

Как сообщают РИА Новости, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года.

Имуществом Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.

В июле этого года приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.

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