Суд в РФ признал «безнравственным» перевод структурой IKEA денег за границу

Арбитражный суд Московской области удовлетворил требование Федеральной налоговой службы (ФНС) и признал сделку на 12 миллиардов рублей между российской структурой IKEA «Торг» и «Яндекс Маркетом» противоречащей основам правопорядка и нравственности, сообщает РИА Новости.

После ухода шведского мебельного гиганта IKEA с российского рынка в ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» через компанию «Маркет.Трейд» выкупил оставшиеся в России товарные запасы «Торга» на сумму 12,9 млрд рублей. Однако оплата по этой сделке была произведена не «Торгу», а перечислена на зарубежные счета ирландской компании Fami Limited.

ФНС посчитала такие действия IKEA сделкой, совершенной с противоправной целью, нарушающей основы правопорядка и нравственности. Подобные ничтожные сделки позволяют суду взыскать все полученное по ним в доход государства. Теперь «Торг» обязан выплатить российскому бюджету 12,9 млрд рублей.

Указ президента №95 от 5 марта 2022 года разрешает переводы средств компаниям из недружественных стран только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и «Торг» зарегистрированы соответственно в Ирландии и Нидерландах, входящих в список недружественных государств.

Отмечается, что иск ФНС был удовлетворен еще 25 апреля, но подробности появились только сейчас.