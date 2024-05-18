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Суд в РФ признал «безнравственным» перевод структурой IKEA денег за границу
Арбитражный суд Московской области удовлетворил требование Федеральной налоговой службы (ФНС) и признал сделку на 12 миллиардов рублей между российской структурой IKEA «Торг» и «Яндекс Маркетом» противоречащей основам правопорядка и нравственности, сообщает РИА Новости.
После ухода шведского мебельного гиганта IKEA с российского рынка в ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» через компанию «Маркет.Трейд» выкупил оставшиеся в России товарные запасы «Торга» на сумму 12,9 млрд рублей. Однако оплата по этой сделке была произведена не «Торгу», а перечислена на зарубежные счета ирландской компании Fami Limited.
ФНС посчитала такие действия IKEA сделкой, совершенной с противоправной целью, нарушающей основы правопорядка и нравственности. Подобные ничтожные сделки позволяют суду взыскать все полученное по ним в доход государства. Теперь «Торг» обязан выплатить российскому бюджету 12,9 млрд рублей.
Указ президента №95 от 5 марта 2022 года разрешает переводы средств компаниям из недружественных стран только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и «Торг» зарегистрированы соответственно в Ирландии и Нидерландах, входящих в список недружественных государств.
Отмечается, что иск ФНС был удовлетворен еще 25 апреля, но подробности появились только сейчас.
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