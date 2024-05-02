Суд в Петербурге отправил экс-замдиректора НИИ в колонию за взятку в 30 млн

Суд отправил бывшего заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Андрея Васильева в исправительную колонию строгого режима на 9,5 года со штрафом почти 30 млн рублей за взятку. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 29,9 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет», – указано в сообщении.

По данным агентства, Васильев, занимая должность заместителя директора по экономике и финансам Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, с ноября 2018 года по июнь 2020 года незаконно получил от заместителя генерального директора компании «Стадиум» 30 млн рублей за победу компании в закупке на поставку инкубационного куриного яйца.