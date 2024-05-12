Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова на два месяца, до 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что Курбонов раскаивается в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает.

В минувшую пятницу рейсовый автобус упал в реку в Санкт-Петербурге. По данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду моста и упал в Мойку.

Спасатели вытащили девять человек из автобуса, семь человек погибли.