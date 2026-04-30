Суд в Париже рассмотрит иск Киева об отмене решения о выплате Татарстану $104 млн

Как пишет издание, Парижский суд «должен вынести решение по ходатайству Украины об отмене малоизвестного решения о присуждении российской Республике Татарстан компенсации в размере 104 миллионов долларов США в рамках инвестиционного договора».

Речь идет о многолетнем споре вокруг утраты доли Татарстана в компании «Укртатнафта», под контролем которой находился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Предметом разбирательства стал пакет в 28,78% акций.

Конфликт продолжается с 2016 года. Тогда российская республика и профильное министерство инициировали арбитражное разбирательство, заявив о незаконной потере доли в совместном предприятии. Первоначальный объем требований составлял около 300 млн долларов.

Дело рассматривалось в рамках Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В 2023 году арбитры пришли к выводу, что украинские судебные органы фактически осуществили экспроприацию имущества татарстанского министерства, что, по их оценке, нарушило соглашение о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. В результате сумма компенсации была определена в размере 104 млн долларов.