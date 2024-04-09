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Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата из Норвегии за наемничество в ВСУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Королевства Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Экс-депутата Норвегии обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее задержания на территории Российской Федерации или с момента ее экстрадиции на территорию РФ», – сообщают в суде.
Эйра также объявлена в международный розыск.
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