Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата из Норвегии за наемничество в ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Королевства Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-депутата Норвегии обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее задержания на территории Российской Федерации или с момента ее экстрадиции на территорию РФ», – сообщают в суде.

Эйра также объявлена в международный розыск.