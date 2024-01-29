Суд в Москве заочно арестовал четверых участников ФБК**

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников ФБК**, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Марию Певчих*, Дмитрия Низовцева*, Киру Ярмыш* и Анну Бирюкову*», – указано в сообщении.

Их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.

*Призаны иноагентами на территории РФ

** Организация признана иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещена в РФ