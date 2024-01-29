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Суд в Москве заочно арестовал четверых участников ФБК**
Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников ФБК**, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Марию Певчих*, Дмитрия Низовцева*, Киру Ярмыш* и Анну Бирюкову*», – указано в сообщении.
Их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.
*Призаны иноагентами на территории РФ
** Организация признана иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещена в РФ
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