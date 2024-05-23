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Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии на ж/д
Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, признав его виновным в совершении диверсий на железной дороге и государственной измене, сообщает РИА Новости.
Малина был приговорен к 25 годам лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся 20 лет - в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 9 тысяч рублей в пользу РЖД в качестве компенсации ущерба.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Малина не только совершил две диверсии путем поджога релейного шкафа, но и готовился к проведению новых диверсионных актов. Кроме того, ему были вменены обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и государственная измена.
Во время прений сторон гособвинение запрашивало для Малины 28 лет лишения свободы. Однако суд с учетом всех обстоятельств дела назначил окончательное наказание в виде 25 лет заключения.
Данный приговор демонстрирует неотвратимость серьезного наказания за совершение тяжких преступлений террористической и диверсионной направленности, а также государственную измену.
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