news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 23 мая 2024 15:42

Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии на ж/д

Скопировать ссылку

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, признав его виновным в совершении диверсий на железной дороге и государственной измене, сообщает РИА Новости.

Малина был приговорен к 25 годам лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся 20 лет - в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 9 тысяч рублей в пользу РЖД в качестве компенсации ущерба.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Малина не только совершил две диверсии путем поджога релейного шкафа, но и готовился к проведению новых диверсионных актов. Кроме того, ему были вменены обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и государственная измена.

Во время прений сторон гособвинение запрашивало для Малины 28 лет лишения свободы. Однако суд с учетом всех обстоятельств дела назначил окончательное наказание в виде 25 лет заключения.

Данный приговор демонстрирует неотвратимость серьезного наказания за совершение тяжких преступлений террористической и диверсионной направленности, а также государственную измену.

#теракт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2