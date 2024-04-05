Суд в Москве отправил в СИЗО руководителя одного из подразделений «Лукойла»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова. Его обвиняют в даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Степанова Алексея Александровича, руководителя одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл" на 1 месяц 30 дней, до 2 июня 2024 года», –указано в сообщении.